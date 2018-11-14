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Şehit topçu er İbrahim Özkur için mevlit okutuldu

MUŞ (İHA) – Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Süngü Tepe üs bölgesinde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er İbrahim Özkur için Varto ilçesi Leylek köyü camiinde mevlit okutuldu.

MUŞ (İHA) – Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Süngü Tepe üs bölgesinde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er İbrahim Özkur için Varto ilçesi Leylek köyü camiinde mevlit okutuldu.


Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Süngü Tepe üs bölgesinde kaza sonucu meydana gelen patlamada 6 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Topçu Er İbrahim Özkur için bu gün öğle namazını müteakiben Leylek köyünde mevlit okutuldu. Mevlid program verilen yemekle sona erdi.


Mevlit törenine Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, Garnizon Komutanı Ahmet Anzarlı, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İl Müftü Alaettin Bozkurt, Varto İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Akif Coşkun, ilçe müftüleri, imamlar, kamu kurum amirleri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

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