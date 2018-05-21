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21 Mayıs 2018 12:09

Şehit Uslu’nun naaşı Muş’a getirildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü tarafından yerleştirilmiş EYP’nin patlaması sonucu şehit olan Asteğmen Cengiz Uslu’nun naaşı gece askeri uçakla memleketi Muş’a getirildi.

Şehit Uslu’nun naaşı Muş’a getirildi

21 Mayıs 2018 12:09


Doğubayazıt ilçesi İran hudut bölgesindeki piyade sınır karakoluna ikmal için giden askeri aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK’lılarca önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Muş nüfusuna kayıtlı Piyade Asteğmen Cengiz Uslu şehit oldu. Ağrı’da düzenlenen uğurlama töreninin ardından şehidin naaşı gece askeri uçakla Muş’a getirildi.


Şehidi karşılamaya Muş Valisi Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, protokol üyeleri, kurum amirleri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı.


Askeri uşaktan alınan şehidin naaşı ambulansla Muş Devlet Hastanesine götürüldü. Şehidi karşılamaya gelenler nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Şehit Asteğmen Cengiz Uslu, bugün Merkez Çağlayan Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakiben düzenlenecek törenin ardından Hasköy ilçesi Dağdibi köyünde toprağa verilecek.




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