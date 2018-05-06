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06 Mayıs 2018 15:06

Şehit ve gazi çocukları Ankara’ya gönderildi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Muş Şube Başkanlığı, "Vatan Evlatlarına Vefa" projesi kapsamında Muş, Şırnak, Batman ve Van illerindeki şehit ve gazi çocuklarını Ankara’ya gönderdi.

Şehit ve gazi çocukları Ankara’ya gönderildi

06 Mayıs 2018 15:06


Uluslararası Kalkınma Derneği (UKAD) tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen "Vatan Evlatlarına Vefa" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu illerindeki şehit ve gazi çocukları Ankara’yı görme fırsatı yakaladı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Muş Şube Başkanı Emrullah Aktaş’ın girişimleriyle bir araya gelen 44 şehit ve gazi çocuğu ile gaziler, 6 gün boyunca Cumhurbaşkanlığı, Meclis ve Anıtkabir’i gezme fırsatı buldu.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Muş Şube Başkanı Emrullah Aktaş, "Doğu illerinde ikamet eden şehit ve gazi çocuklarımızı Ankara’yla buluşturuyoruz. Çocuklarımızı Cumhurbaşkanlığı, Meclis ve Anıtkabir’de gezdirip milli şuurun önemini anlatacağız. Doğu illerinde yaşayan şehit ve gazi çocuklarımız, bu proje aşamasında babalarının birer kahraman olduklarının farkına daha iyi varacaklar. Proje aşamasında Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Genel Başkanımız Gazi Lokman Aylar’a, Ankara’dan bizlere ulaşan şehit çocuğu Ercan Dursun’a, Valimiz Aziz Yıldırım’a ve bu proje aşamasında bizlere destek verip çocuklarımızın ulaşımını sağladıkları için ailelerimiz adına teşekkür ederim" dedi.




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