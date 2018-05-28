SEMAM’da II. Abdülhamid’in mirası konuşuldu

Abdülhamid’in Mirası" konuşuldu.

MŞÜ Külliye Çarşısındaki SEMAM Ofisinde gerçekleştirilen programda Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Görevlisi Hidayet Kara, Osmanlı Devleti’nin 34. padişahı ve 113. İslam halifesi Sultan II. Abdülhamid’i farklı yönleriyle ele aldı.

"Kanuni olmak kolaydır, Abdülhamid olmak zordur"

Orhan Koloğlu’nun Abdülhamid Gerçeği isimli eserinde yer alan "Kanuni olmak kolaydır, Abdülhamid olmak zordur" cümlesiyle başlayan Dr. Öğr. Üyesi Kara, Osmanlı Devleti’nin o dönemde içinde bulunduğu şartlar düşünüldüğünde bu tespitin çok yerinde olduğunu söyledi. Sultan II. Abdülhamid’in çok tartışılan ve farklı görüş çevrelerince çok farklı resmedilen, adeta birbirinin zıttı şahsiyetleri ortaya çıkaran çalışmalara konu olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Kara, son zamanlarda yapılan çalışmaların, ideolojilere tutsak olmuş yazıların ötesinde Abdülhamid’i topluma daha gerçekçi bir şekilde anlatabildiğini dile getirdi. Sultan II. Abdülhamid’in, emperyalist imparatorluklar çağında, Osmanlı Devleti’nin birçok cepheden saldırıya uğradığı bir dönemde uzun süre tahtta kalmasının ve vatanı büyük oranda koruyabilmesinin önemine işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Kara, “Sultan II. Abdülhamid’in 33 yıllık saltanatı döneminde, Türkçüsünden, İslamcısına ve Batıcısına kadar muhaliflerin eleştirdiği Hamidiye idaresi, Abdülhamid’in kişilik yapısıyla bütünlük arz etmektedir. Bu durum aslında bir bakıma kendi yönlendirmesidir. Oluşturulan birçok kurumun veya yatırımın isminin Hamidiye olması tesadüf değildir. Bu bakımdan Sultan II. Abdülhamid, babası Abdülmecid’i ve amcası Abdülaziz’i takip etmiştir" dedi.

Programa; MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdüllatif Tüzer ve Prof. Dr. Yaşar Karadağ ile akademik ve idari personel katıldı.