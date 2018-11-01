Şenyayla'da teröristlere ağır darbe

Muş'taki Şenyayla bölgesinde PKK/BTÖ mensuplarına karşı icra edilen operasyonda, 12 adet sığınak ve 26 adet avcı boy çukuru tespit edilirken, patlayıcı ile gıda ve yaşam malzemeleri de ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı, Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şenyayla bölgesinde PKK/BTÖ mensuplarına karşı operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “29 Ekim 2018 tarihinde icra edilen operasyonda, 12 adet sığınak ve 26 adet avcı boy çukuru tespit edilmiştir. Tespit edilen sığınaklarda; 3 adet EYP düzeneği (patlatılmaya hazır hale getirilmiş), 70 kilogramlık patlayıcı madde (patlamaya hazır halde), 1 adet laptop bilgisayar ve muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. İlimizde, silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışıyla gerek toplum gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla işbirliği içerisinde halkımızın huzuru ve devletimizin selameti için terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.