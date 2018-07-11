Sıcak havada yüzme kursuna yoğun ilgi

MŞÜ’de yaz tatilinin başlamasıyla açılan yüzme havuzuna aileler büyük ilgi gösteriyor. Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İktisadi İşletmeler Yöneticisi Ömer Tuna, çocukların yaz tatilini daha verimli ve etkin geçirmeleri için MŞÜ’de açılan yaz okulu yüzme kursunun yoğun ilgi gördüğünü söyledi. MŞÜ İktisadi İşletmeler kolu adı altında yüzme kursu açtıklarını aktaran Tuna, "Kursumuzun amacı, yazın okulu bitiren çocukların evde televizyon, bilgisayar, tablet ve akıllı telefona mahkum olmalarını engellemek ve bağımlı kalmak yerine vakitlerini güvenli ve eğlenceli bir atmosferde, üniversitemizin sunduğu imkanlardan faydalanarak değerlendirmesini arzu etmektir. Buradaki amaç, çocuklar gelsin yazın her gün belirli saatlerde hem yüzme öğrensin, yüzmeden jimnastiğe geçsin, patene geçsin. Bu tür sosyal aktivitelere katılarak Muş ile Alparslan Üniversitesi birleşmesini sağlayacaktır" dedi.

MŞÜ Yaz Okulu Koordinatörü Antrenör Güven Eşkin de, 7-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik yaz okulu kapsamında yüzme, jimnastik ve paten öğrettiklerini söyledi. Burada yaklaşık 7 ayrı branşta çocuklara eğitim verdiklerini ifade eden Eşkin, "Temel branşlarımız arasında olan yüzme sporu kapsamında haftada 4 gün kurs veriyoruz. Yaklaşık bir ay gibi kısa bir sürede çocuklarımız yüzme eğitimi tamamlayıp, sırt ve serbest şeklinde yüzebilecek seviyeye geliyorlar. Buraya gelen çocuklarımız her gün öğlen saatlerinde servisle alıyoruz. Akşam saat 17.00’de tekrar servisle evlerine gönderiyoruz. Burada 2 yarı olimpik yüzme havuzu, bir spor salonu ve bir jimnastik salonumuz var. Bu salonlarımızda uygulamalı olarak çocuklara ders vermekteyiz. Amaç çocuklarımızı sosyal, fiziksel ve psikolojik olarak hayata hazırlamaktır. Bunları yaparken, takım çalışmalarına da önem veriyoruz. Çocukların birbiriyle sosyalleşmesi, kendini ifade etmesi, özgüvenini kazanması şeklinde etkinlikler yapmaktayız" diye konuştu.