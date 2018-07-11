Sıcaktan bunalanlar derede serinliyor

Kentte sıcak havanın hakim olması hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar, Kurtik Dağı eteklerinde bulunan doğal kaynak sularından oluşan Çar Çayı’nın serin suyuna girerek serinlemeye çalışıyor. Serinlemek için çocuğu ile birlikte Çar Çayı’na giren Harun Toplu, kent merkezinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta serinlemek için Çar Çayı üzerinde gölet oluşturarak suya girdiklerini söyledi. Havaların sıcak olmasından yakınan Toplu, "Her yıl yaz aylarında buraya gelip yüzüyoruz. Muş’ta başka yüzülecek yer yok. Onun için gençlerle burada serinliyoruz. Kurtik Dağı’ndan aktığı için su çok soğuk. Su hem tuzsuz olduğu için vücuda çok iyi geliyor hem de deri hastalıklarına faydalı diye düşünüyorum. Hava sıcaklığı nemle beraber 38 dereceyi buluyor. Boşta kaldığımız vakitlerde serinlemek için Çar Çayı üzerinde oluşturduğumuz gölete kendimizi bırakıyoruz" dedi

Muhammet Raşit Gündeş de, havaların çok sıcak olmasından dolayı serinlemek için Çar Çayı’na girdiklerini söyledi.