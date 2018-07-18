Sıcaktan sığındıkları kulübede telef oldular

Muş merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Sağlık köyünde son zamanlarda etkili olan aşırı sıcak havadan etkilenen 10 büyükbaş hayvan ile 2 tane üç aylık buzağı, yaylacılar tarafından köye yakın merada kurulan bir kulübeye sığındı. Yaklaşık bir hafta boyunca merada sığındıkları kulübenin kapısının kapanması sonucu mahsur kalan 12 hayvan, bir hafta sonra hayvan sahipleri tarafından bulundu. Kulübe içerisinde bir hafta boyunca aç ve susuz kalan büyükbaş hayvanlardan 9’u olay yerinde, biri de getirildiği ahır içerisinde telef olurken, 2 tane üç aylık buzağı ise hayvan sahipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İhsan Toplu, hayvanların otlanma sırasında sıcak havadan etkilenmelerinden ötürü birkaç yıl öncesinde merada yaylacılar tarafından kurulan kulübenin içerisine sığındıklarını dile getirdi. Hayvanların kulübenin kapısını açıp, içeri girmesiyle kapının tekrar kapanması ve açılmamasından ötürü mahsur kaldıklarını söyleyen Toplu, “Meradaki kulübenin sahibi geçtiğimiz yıl buradaydı. Etkili olan sıcak havadan ötürü hayvanlar gölgeye girmiş. Kimsenin hayvanlardan haberi de yoktu. Hayvanlar kulübenin içerisine girmiş ve arkasından kapı kapanmasıyla, hayvanlar kulübe içerisinde aç ve susuzluktan ötürü telef olmuş. Devletimizden yardım istiyoruz” dedi.

“Yetkili kişilerden yardım bekliyorum”

Telef olan 10 büyükbaş hayvan sahibi Zeki Meriç ise bütün geçimini hayvancılıkla sağladığını ve telef olan hayvanlarından ötürü mağdur olduğunu dile getirdi. Yetkili kişilerden yardım ve destek beklediğini ifade eden Meriç, “Sağlık köyünde yaşamaktayım. Bizim hayvanlarımız burada otlanmaktaydı. Evim de burada. Hayvanlar etkili olan sıcak havadan dolayı kendilerini gölgeye atmışlar. Gölge olarak girdikleri kulübe içerisinde kapı üzerlerine kapanmış. İçeride kalan hayvanlar aç, susuzluk ve havasızlıktan dolayı telef olmuşlar. Telef olan hayvanlarımın içerisinden 2 tane üç aylık buzağı sağ kalmış, onları sağ olarak kurtarabildim. Diğer hayvanlarımdan 10 tanesi telef oldu. Elimde zaten 10 tane hayvan vardı. Geçimimi sağlayabileceğim başka hiçbir şeyim yok. Mağduriyetimi dile getirerek, yetkili kişilerden yardım ve destek bekliyorum” diye konuştu.

Sağ olarak kurtarılan iki tane üç aylık buzağının ilaçlarla tedavi altında olduğu, birinin durumunun ise kötü olduğu kaydedildi.