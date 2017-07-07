Siirt’te kaymakama yönelik terör saldırısına kınama

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Kırlı, belediye başkan vekili ve meslektaşı Kaymakam Mehmet Kocabey’e geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, “Terörün her türlüsüne lanet olsun. Bugün sabah saatlerine Siirt’in Baykan Kaymakamı ve aynı zamanda belediye başkan vekilliği yapan meslektaşım Mehmet Kocabey’in makam aracının geçişi sırasında önceden PKK’lılar tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildiğini üzüntüyle öğrenmiş bulundum. Çok şükür meslektaşımın sağlığı yerinde. Bu hain saldırı ve bunun gibi hain saldırıları yapanlar kesinlikle emellerine ulaşamayacaklar. Türkiye Cumhuriyeti var oldukça bizler her zaman görevlerimizin başında olacağız. Kaymakam ve aynı zamanda belediye başkan vekilliği yapan Mehmet Kocabey meslektaşıma tekrar geçmiş olsun diliyorum” dedi.