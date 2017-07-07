Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 13:32

Siirt’te kaymakama yönelik terör saldırısına kınama

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Siirt’in Baykan Kaymakamı ve aynı zamanda belediye başkan vekilliği yapan Mehmet Kocabey’in makam aracına yapılan saldırıyı kınadı.

Siirt’te kaymakama yönelik terör saldırısına kınama

07 Temmuz 2017 13:32


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Kırlı, belediye başkan vekili ve meslektaşı Kaymakam Mehmet Kocabey’e geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, “Terörün her türlüsüne lanet olsun. Bugün sabah saatlerine Siirt’in Baykan Kaymakamı ve aynı zamanda belediye başkan vekilliği yapan meslektaşım Mehmet Kocabey’in makam aracının geçişi sırasında önceden PKK’lılar tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildiğini üzüntüyle öğrenmiş bulundum. Çok şükür meslektaşımın sağlığı yerinde. Bu hain saldırı ve bunun gibi hain saldırıları yapanlar kesinlikle emellerine ulaşamayacaklar. Türkiye Cumhuriyeti var oldukça bizler her zaman görevlerimizin başında olacağız. Kaymakam ve aynı zamanda belediye başkan vekilliği yapan Mehmet Kocabey meslektaşıma tekrar geçmiş olsun diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
MUŞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:41
  • Güneş :04:49
  • Öğle :12:30
  • İkindi :16:25
  • Akşam :19:50
  • Yatsı :21:40
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!