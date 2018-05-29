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29 Mayıs 2018 13:17

Sofraların vazgeçilmezi cağ bitkisine büyük ilgi

Muş’ta kırsal kesimde yetişen ve kışlık salamura olarak tüketilen cağ turşusuna vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Sofraların vazgeçilmezi cağ bitkisine büyük ilgi

29 Mayıs 2018 13:17


Muş’ta kırsal kesimde yaşayan vatandaşların geçim kaynağı olan cağ bitkisi, çeşitli evrelerden geçirilip plastik bidonlarda muhafaza edildikten sonra sofralarda yerini alıyor. Erzurum’un Hınıs ve Tekman bölgesinden getirilen cağ bitkisini salamura yaparak kışa hazırlayan kadınlar, cağ bitkisinin kışın çok fazla tüketildiğini ifade etti.


Cağ bitkisinden salamura yapan aileler, Muş’tan yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Erzurum’un Hınıs ve Tekman kırsalında cağ bitkisi topluyor. Topladıkları cağı kaynatıp kışa hazırladıklarını dile getiren Medine Özkan, cağın piyasada kilosunun 10 liradan satıldığını söyledi.


Cağ bitkisini kırsal kesimlerden toplayıp salamura yaptıktan sonra kışa sakladıklarını ifade eden Özkan, "Her yıl sürekli olarak dağlarda cağ bitkisi başta olmak üzere çeşitli şifalı otlardan toplayıp kışa saklıyoruz. Zorlu ve meşakkatli bir iş olduğu için biz komşu kadınlarla yardımlaşarak cağ otunu sıcak suda kaynatılarak salamura yapılıp plastik bidonlarda muhafaza ediyoruz. Oldukça lezzetli yemekleri yapılan cağ, sağlık açısından da çok faydalı bir bitkidir" dedi.




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