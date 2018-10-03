Sokak satıcılarına operasyon: 2 tutuklama

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, iki şahsın bulunduğu araçta arama yapıldığı belirtilerek, “Bir şahsın iç çamaşırına gizlenmiş vaziyette 3 parça halinde 52,68 gram eroin maddesi ele geçirilmiş ve şahıslar hakkında ‘Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılmıştır. Gözaltına alınan bir şahıs, adli mercilerce tutuklanmıştır. Bir şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada ise, aracın içerisine gizlenmiş vaziyette şeffaf poşet içerisinde 50,18 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş ve şahıs hakkında ‘Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılmıştır. Şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderiliştir” denildi.