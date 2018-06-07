Solgun, tütüne sahip çıkılmasını istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin her alanda tütün sorununu gündeme getirmesinin sevindirici bir durum olduğunun altını çizen Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifler Birliği Genel Başkanı Seyhmus Solgun, üreticilerin bu durumdan son derece memnun olduğunu söyledi.

"Birçok tarihte ülkemizin borcunu tütünle ödemiş bir ülkeyiz"

Tütünün milli ve yerli varlık olduğuna dikkat çeken Başkan Solgun, "Birçok tarihte ülkemizin borcunu tütünle ödemiş bir ülkeyiz. Dünyada her hangi bir işlem fermantasyonu görmeden tek başına içilebilen nikotin ve katkı maddesi olmadan tütün cinsi ülkemizde yetişmektedir. Bu tütünler dünyada lider konumundadır. TUİK’in resmi verilerine göre tütün sektöründe ülkemizde yabancı tütün girişimcilerinin ve tütün mamullerinin oranı yüzde 84,7 olarak faaliyet göstermektedir. Bu oran Türkiye’de diğer sektörlere göre sadece tütün sektöründe bu kadar yüksek görülmektedir. Ülkemizde ise sadece yüzde 15’lik yerli üretim gerçekleşmektedir. Tek başına içilebilir özelliği olan bir Türk tütünü var. Tütün, ülkemizin en önemli tarım ürünlerinden biridir. Dünyada en fazla pazarı olan tütün Türk tütünüdür. Sosyal, kültürel bir ürün olup, iş gücü en çok artan ürünlerin başında gelmektedir. Tütün ülkemizin bir hazinesidir ve milyonlarca insanımızın geçim kaynağıdır, ekmeğidir. Türk tütünün özelliklerini saymaya kalkarsak günlerce bitmez. Bizim bu tütünü canlandırmak için neler yapabilirizi tartışmamız gerekiyor. Herkesin Türk tütünü için seferber olması gerektiğini düşünüyorum. Böylelikle ülkeyi tütün ekonomisiyle canlandırmış oluruz" dedi.

"Oryantalde dünya lideriyiz"

Oryantalde dünya lideri olduklarını ifade eden Solgun, "Oryantalde halen dünya lideri olan bir Türk tütünümüz söz konusudur. Ülkemizin toprak özelliklerinden dolayı yetişmeyen tütün çeşitleri yoktur. Ülkemizde arazi potansiyeli yüksek bir seviyede olup, genç nesil sayımız hat safhadadır. Bu nedenle Türkiye tütün ithalatını hak etmeyen bir ülkedir. Bu kadar arazimizin değerlendirilmemesi, ekonomimizi olumsuz şekilde etkiliyor. Özellikle ülkemizin kırsal ve kıraç topraklarımızda tütün yetişmektedir" ifadelerini kullandı.

"Dışa bağımlılıktan kurtulmalıyız"

İtalya, Azerbaycan ve Yunanistan’ın sigara fabrikaları ile tütün mamulleri hakkında toplantılar gerçekleştirdiğini ifade eden Solgun, "İtalya, Azerbaycan, Yunanistan’ ve birçok ülkede sigara satışı yapan fabrikalar ile görüşmeler yapıldı. Bu ülkeler toplantılarda şu şartı koşuyor; ’Ülkemizdeki tütün ünlü mamullerini kullanan şirketler ne kadar bizim ülkemizde satıyorlarsa o miktarda bizim ülkemizden almaları gerekir.’ İnşallah bizim ülkemizde de bu sorun en kısa sürede çözüme kavuşur ve bizim üreticilerimizde ürettikleri ürünleri ülkemiz içerisinde satışa sunar. Böylelikle ithal tütünden de kurtulmuş olur ve arazilerimizi daha da iyi değerlendirme fırsatı yakalayarak, dış ülkelere ihracat yaparız. Türk tütünü dünyanın en kaliteli ürünü olduğu için 48 ülkeye 53 bin ton 383 milyon dolara karşı ihracat etmiş durumdayız. Bu ihracata rağmen bu yıl 102 bin ton tütün ithal etmiş bulunmaktayız. Umuyoruz ki yetkililerimiz bu konuya el atmış iken sorunu köklü olarak çözüme kavuşturur. Seçimin ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.