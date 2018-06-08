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08 Haziran 2018 11:24

Sondaj kuyusundan gaz çıktı

Muş’un Bozbulut köyü girişinde yapılan maden arama çalışmaları sırasında açılan bir sondaj kuyusundan gaz çıktı.

Sondaj kuyusundan gaz çıktı

08 Haziran 2018 11:24


Merkeze bağlı Bozbulut köyünde Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan maden arama çalışmasında sondaj kuyusunun 390’ıncı metresinde gaza rastlandı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını ifade eden köylüler, buradan çıkacak sonucu merakla bekliyor.


Konuyla ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulunan Bozbulut köyü muhtarı Mehmet Emin Koç, madencilerin yaklaşık olarak 2 yıldan beri köylerinde maden arama çalışması yaptığını söyledi. Köyün girişinde sondaj çalışması yapılırken sahur vaktinde büyük bir patlama sesiyle uyandıklarını dile getiren muhtar Koç, "Bir hafta önce sondaj çalışması için yetkili arkadaşlara yer belirledik sondaj vurmaları için. Sahur vaktinde sondaj vururken bir patlama sesi ile uyandık. Buraya gelip baktığımızda yetkililerin bize söylediği şey; ’metan gazı’ dediler. Gaz çıkıyor ve şu anda 2-3 günden beri durmadan devam ediyor. Yetkili birimler henüz metan gazı mı ya da başka bir şey mi inceliyorlar. Henüz ne olduğunu bilmiyoruz ama birkaç gün içerisinde belli olur. Şu anda bu gaz yaklaşık 50-60 metre yüksekliğe gaz atıyor. Gazın zararlı olup olmadığını bilmiyoruz. Yetkili birimlerin müdahale etmesini bekliyoruz. Sağlık açısından iyi olup olmadığını, hayvanlar konusunda Muş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden gelip bakmalarını rica ediyoruz. Yani bir zararı var mı diye. Bu kuyudan çevreye toz gibi bir madde püskürüyor. Kuma benziyor. Gerekenin yapılmasını rica ediyoruz" dedi.


Olayın 3 gün önce meydana geldiğini ifade eden köy sakinlerinden Veysi Erikli ise "Meydana gelen olay gecesinde patlama ile birlikte hemen olay yerine koştuk. Arkadaşlardan bilgi almaya çalıştım. Bize söyledikleri ’metan gazı’ olduğu yönünde. Gazın ne olduğu bizi ilgilendirmiyor aslında. Bizi ilgilendiren kısmı bunun halk sağlığı üzerindeki etkisi, hayvan sağlığı üzerindeki etkisi ve bitkisel üretime olan etkisidir. Köy sakinleri olarak bizim istediğimiz Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün bitkisel üretim üzerindeki olumsuz etkilerini araştırması ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Müdürlüğünün gelip halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkisinin tespitini yapması ve bu konuda önlemler almasını istiyorum" diye konuştu.




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