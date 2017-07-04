Sosyal Konut Projesinin 1. etabı hayata geçiriliyor

Kepenek ve Donatım köyü sınırları içerisinde bulunan hazineye ait yaklaşık 60 hektarlık alanda Sosyal Konut Projesi uygulanıyor. Yer konusunda açılan davalardan dolayı hayata geçirilemeyen projenin Van 2. İdare Mahkemesinin iptal kararının ardından Muş Belediyesi tarafından tekrar uygulamaya alındı. Belediyenin, Bakanlıklardaki iş ve işlemlerini takip etmek üzere Ankara’ya giden Belediye Başkanı Feyat Asya, Toplu Konut İdaresi yetkilileri ile yaptığı görüşmelerin sonucunda söz konusu önemli projenin müjdesini verdi. Projenin bir an önce uygulamaya alınması için gerekli görüşmeleri yapan Başkan Asya, TOKİ marifetiyle kente yeni konutlar kazandırarak dar gelirli aileleri de sevindirecek. Kepenek ve Donatım köyü sınırlarında yapılması planlanan proje kapsamında 381 konut, bir cami, bir alışveriş merkezi, çevre düzenlemeleri ile yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Söz konusu proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Hizmet yolunda hedeflerimizi hayata geçirdikçe mutlu olmaya devam ediyoruz. Allah’a şükürler olsun ki uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız Sosyal Konut Projesi hayata geçiyor. Yer konusundaki sıkıntıların giderilmesi ile projenin uygulanacağı alandaki teknik çalışmaları tamamlayarak TOKİ ile görüşmelerimizi yaptık. Şükürler olsun ki 15 Ağustos tarihinde projenin birinci etabının ihale edilmesi planlandı. Bu projemizle hem ilimizin konut sıkıntısını gidermeyi hem de düşük gelirli ailelerimizi ev sahibi yapmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde bu projemizin akabinde ikinci etabın uygulamaya alınması için çalışmalarımızı yapacağız. İnşallah bu tür projelerle ilimizi daha modern bir görünüme kavuşturacağız ve vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılayacağız. Sosyal Konut Projesinin bu aşamaya gelmesinde emek veren herkese teşekkür ederim" dedi.