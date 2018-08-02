STK’lardan Başkan Asya’ya Teşekkür Ziyareti

Görev süresi içinde hayata geçirdiği hizmetlerle Muş’ta bir değişim ve dönüşüm sürecini başlatan Başkan Asya, gün yüzüne çıkan çalışmalarla vatandaşların takdirini almaya devam ediyor. Şehrin yüz yıllık sorunlarının çözümü noktasında gece gündüz tüm çalışanları ile birlikte mücadele eden Başkan Asya, toplumun her kesimi tarafından takdir ediliyor. Sürekli çalışma alanlarında yapılan hizmetleri yerinde inceleyerek takip eden ve bu sırada halkla iç içe olan Başkan Asya’ya sürekli teveccüh gösterilirken, bazen de destek ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Son olarak Muş’ta faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşları Başkan Asya’yı makamında ziyaret etti.

Belediyenin çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyleyen STK temsilcileri, Muş’un gelişimine katkı sunan projelere imza attığı için Başkan Asya ve ekibine teşekkür ettiler. Ayrıca STK temsilcileri bu çalışmaların hep destekçileri olacaklarını ifade ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerini makamda ağırlayan Başkan Asya, kendilerine verilen desteklerin mutluluk verici olduğunu söyledi. Sivil toplum kuruluşlarını hep önemsediklerini belirten Başkan Asya, görev süresi içerisinde istişare yapmayı gelenek haline getirdiklerini ve bu sayede önemli işler yapmayı başardıklarını aktardı. STK’ları her zaman paydaş olarak gördüklerini vurgulayan Başkan Asya, Muş’un iyi bir yere gelmesi için mücadele eden herkesin görüşünün kendileri için kıymetli olduğuna dikkat çekti. Başkan Asya, “Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki, sizlerin bu destek ziyaretiniz bizim için önemlidir. Bizleri daha fazla motive ediyor ve halkımıza hizmet noktasında daha fazla mücadele etmemiz noktasında adeta doping etkisi yapıyor. Bu konudaki desteğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Asya, “Sizlerin de bildiği gibi özellikle son iki yıldır çok ciddi projelere el attık. Alt yapı projemiz bizim olmazsa olmazlarımız arasındaydı. Allah’a şükürler olsun ki geçen yıl bu projemizi başlattık. Bugüne kadar da birçok bölgenin hatlarını yenilemeyi başardık. Bu yıl alt yapı ile birlikte üst yapı çalışmalarına ağırlık verdik. İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, doğalgaz, telekom ve elektrik hatlarının değiştirildiği tüm cadde ve sokakların üst yapısını yapıyoruz. Bu süreçte ister istemez toz, duman, trafik ve su kesintileri konusunda sorunlarla karşılaşıyoruz. Olası problemlerin halkımıza yansıtılmaması noktasında ciddi bir efor sarf ediyoruz. Ancak buna rağmen kısa süreli aksaklıklar yaşanabiliyor. Biz bu çalışmaları başlatırken bu tür problemlerin olacağını tahmin ediyorduk. Bunlara rağmen halkımızdan hep destek gördük. Çünkü yapılan işin ehemmiyetini biliyorlar. Herkes, bu işler bittikten sonra memleketin çok daha yaşanılabilir bir hale geleceğini fark ediyor. İnşallah bunu birlikte başaracağız. Bu duygularla bir kez daha bizlere onur veren bu ziyaretinizden dolayı hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım” diye konuştu.