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Sultan Alparslan Otağı hizmete açıldı

Muş’un Malazgirt ilçesindeki genç girişimci Suat İnce tarafından kıl çadırından yaptırılan Sultan Alparslan Otağı hizmete açıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesindeki genç girişimci Suat İnce tarafından kıl çadırından yaptırılan Sultan Alparslan Otağı hizmete açıldı.


Tarihi Kale Parkı'nda kurulan Sultan Alparslan Otağı'nın açılışı, Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın tarafından yapıldı. Kaymakam Yalçın ve beraberindeki heyet, Sultan Alparslan Otağı'nda çay içerek sohbet ettiler.


Tarihi Kale Park işletmecisi Suat İnce, açılışa katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'a teşekkür ederek, “Tarihi ilçemize hizmet etmek bizim için onur ve gururdur. Kale Parkımız içinde hiçbir masraftan kaçınmayarak Sultan Alparslan Otağı'nı açmanın mutluğunu yaşıyoruz. Tarihi ilçemize ziyarete gelecek konuklarımızı bu otağımızda ağırlamaktan son derece onur duyacağız” dedi.


Yapılan hizmetlerle yeni bir kimlik kazanan Malazgirt, gün geçtikçe modern bir ilçe olma yolunda hızla ilerliyor.

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