Sülük tedavisine yoğun ilgi

Ankara’da hacamat ve sülük eğitimi alan Cengiz Çelik isimli masör, eğitimini tamamladıktan sonra Muş’a gelerek iş yeri açtı. Burada hacamat ve sülük tedavisinin yanı sıra çeşitli kremler ve doğal bitkilerle de hastalarını tedavi eden Cengiz Çelik, sülük ile tedavinin hadislerde de yer aldığını söyledi. Sülük ile tedavinin geçmişinin milattan önceye dayandığını ifade eden Cengiz Çelik, "Ben masör ve aile danışmanıyım. Ankara’da hacamat ve sülük kursu gördüm. Gelen hastalarımın ağırlıkta bel fıtığı, boyun fıtığı, kireçlenme, migren, sinüzit, diz ve eklem ağrıları ile varis şikayetleri var. Bunları bitkisel bir çözümle tedavi ediyorum. Tedavilerimiz sonuç buluyor. Hastalarım bizden memnunlar" dedi.

Sülük tedavisinin herhangi bir yan etkisinin olmadığını dile getiren Çelik, "Sülük tedavisi hadislerde de geçiyor. Herhangi bir yan etkisi yoktur. Sülüğün ağzında 250 diş bulunmakta, 200 dolayında da salgısı var. Zaten şifa da bu salgıdadır. Salgı sayesinde kandaki pıhtılaşma önleniyor" diye konuştu.

Davut Bala isimli hasta ise, sinüzit rahatsızlığı bulunduğunu belirterek, "Sinüzitim var, her gün ağrı çekiyorum. Ağrısı dayanılmaz bir hal alıyor. Hastaneye gittim, ağrı kesici kullandım. Bunlardan fayda görmedim. Buraya da tavsiye üzerine geldim, sülük tedavisine başladım. İnşallah bir faydasını görürüm" ifadelerini kullandı.