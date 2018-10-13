Süphan Dağı'na kar yağdı

Muş'un Malazgirt ilçesinde, hava sıcaklığının son günlerde hissedilir derecede azalmasıyla birlikte 4058 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na da mevsimin ilk karı yağdı.

Malazgirt, Ağrı'nın Patnos ve Bitlis'in Adilcevaz ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Türkiye'nin üçüncü büyük dağı olan 4058 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na mevsimin ilk karı düştü. Süphan Dağı'na karın erken düşmesi vatandaşlar arasında kışın erken geleceğinin habercisi olarak nitelendirildi. Karın yağmasıyla birlikte Süphan Dağı eteklerinde bulunan yerleşim alanlarında da hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte ilçede bazı vatandaşlar evlerinde sobalarını yakmaya başladı. Mevsimin ilk kar yağışı ile birlikte bölgedeki vatandaşlar da kış hazırlıklarını hızlandırdı.