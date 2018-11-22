Süphan Dağında şaşırtan görüntü

Muş'un Malazgirt ilçesi Kızılyusuf köyünden Süphan Dağının tepesinde oluşan bulut tabakası görenleri şaşırttı.

Kızılyusuf köyünde akşam saatlerinde görenleri şaşırtan ilginç bir doğa olayı yaşandı. İlçe sınırları içerisinde bulunan 4058 metre yüksekliğindeki Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağının tepesinde oluşan buluttan Semazen silueti görüntüsünü gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. İlçeden rahatlıkla görünen ve gün batımına doğru gökyüzünde ortaya çıkan ilginç bulut görüntüsünü cep telefonuyla görüntüleyen Kızılyusuf köyünde yaşayan Mutalip Taş, "Ben yıllardır bu köyle yaşıyorum, ilk defa böyle bir görüntü belirdi Süphan Dağında. Bende bir anlık şaşkınlıktan sonra cep telefonumla bu anı çektim" dedi.