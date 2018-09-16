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Şüpheli çanta paniğe neden oldu

Muş’ta, Adliye Sarayı otopark girişinde bulunan şüpheli çanta, paniğe neden oldu.

Muş'ta, Adliye Sarayı otopark girişinde bulunan şüpheli çanta, paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre olay, İstasyon Caddesi Adalet Sarayı Otopark girişinde meydana geldi. Otopark girişindeki güvenlik kulübesi önünde bulunan şüpheli el çantasını fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çevreyi güvenlik şeridi ile çevirip yolu trafik ve yaya geçişine kapattı. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyip, şüpheli çantayı kontrol etti. Çantanın içerisinden boş kartvizit cüzdanı çıkmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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