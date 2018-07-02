Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 19:21

Tantanacılık yöntemiyle yankesicilik yapan 4 kişi yakalandı

Muş’ta ’tantanacılık’ olarak tabir edilen kargaşa çıkarmak suretiyle yaşlı bir vatandaşın 950 euro ve bin 50 TL parasını çalan 4 kişi yakalandı.

Tantanacılık yöntemiyle yankesicilik yapan 4 kişi yakalandı

02 Temmuz 2018 19:21


Edinilen bilgiye göre, kavga eden iki şahsı ayırmaya çalışan yaşlı bir vatandaş, olaydan sonra cebindeki 950 euro ve bin 50 TL’nin çalındığını fark ederek polise müracaat etti. Konu ile ilgili geniş çaplı araştırma başlatan Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paraları çalan şahısların kavga eden şahıslarla birlikte hareket ettiklerini ve kimlikleri tespit edilen 4 şüphelinin Ağrı iline kaçtıklarını belirledi. Şüpheliler, Ağrı’nın Patnos ilçesinde çaldıkları paralarla birlikte suçüstü yakalanarak Muş’a getirildi. Vatandaşın çalınan 950 euro ve bin 50 TL parası ise kendisine teslim edildi. 28 Haziran’da Muş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.


Şırnak Cizre, Bitlis ve Mardin’de de üç ayrı yankesicilik olayına karışan şahısların Batman İl Emniyet Müdürlüğünce de yankesicilik suçundan arandıkları tespit edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç