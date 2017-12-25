TAPDK’nın kapanması tütüncüleri sevindirdi

TAPDK’nın kapatılmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Şeyhmus Solgun, TAPDK’nın 9 Ocak 2002 tarihli yasayla kurulduğunu ve 8 daire başkanlığından oluştuğunu hatırlattı. TAPDK’nın, yaprak tütün piyasasında tütün üretimi, alımı ve satımı, üretici alıcı anlaşmazlıklarının çözümü, tütün ithalatı ve ihracatı ile tütün üreticilerinin örgütlenmesi için kurulduğunu dile getiren Başkan Solgun, "Aslında üreticiyi desteklemek için kurulmuştur, ama ne yazık ki tam tersi oldu. TAPDK’nın aldığı kararlarla üreticinin bitirildiğinin yeni farkına varılmıştır. Tütün mamulleri piyasasında fabrika kurma izinleri, proje değişik izinleri, üretim izinleri, güncellemeler, ürün satış izin belgelerini gerçekleştirmesi gerekirken, maalesef ülke tamamıyla ithalata bağlandı. Bir an evvel ülkemizin, üreticimizin, çiftçimizin TAPDK’dan kurtulması gerektiğini her platformda gündeme getirmeye özen gösterdik" dedi.

Dünyanın en kaliteli tütünün Türk tütünü olduğunu dile getiren Başkan Solgun, "Dünyada tek başına içilen özelliğe sahip olan tütünümüze sahip çıkmamız gerekir. Türk tütününün dünya piyasasında oryantal tütünü olarak yeri ayrıdır, ama ne yazık ki bizi tamamıyla ithalata bağladılar. Halihazırda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bu görevlerin devredilmesinin olumlu olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanı sıra sektörümüzün ekonomik hacmi, üretim ve tüketim boyutu, geniş halk kitleleri ve sektörü düzenleyen yasal mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesi ülke ekonomisi ve sektörün menfaatleri açısından avantaj sağlanacaktır" diye konuştu.

1991 yılında tütün ithalatının 10 bin ton olduğunu vurgulayan Solgun, 2017 yılında bu rakamın 101 bin tona ulaştığını söyledi. TAPDK’nın başarısızlığının en büyük göstergesinin bu olduğunu kaydeden Solgun, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, bakanlarımıza bu konuyu defalarca iletmiştik. TAPDK’nın uygulamaları üreticimizi bitirme noktasına getirdiği ortadadır. Geç de olsa alınmış bu karar bizleri mutlu etmiştir. Tütün üreticimizin eski günlerine geri gelmesi için bize düşeni her zaman yapmaya hazırız. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın bizimle istişare içerisinde kararlar almasını beklemekle birlikte, tütünün tarım havzasına alınmasıyla üreticinin sorunlarının tamamıyla çözüleceğini de belirtmek istiyorum."