Muş’ta uzun yıllardır tarih hakkında akademik çalışmalar yürüten Tarihçi Yazar Güven Aykan, 8 yıldır üzerinde çalışma yürüttüğü ’Muş Sancağı’ kitabını tamamladı. Muş’un tarihi, kültürü, ekonomisi, turizmi, kamu yönetimi, camiler, medreseler, eğitim kurumları gibi birçok işleyişinin yer verildiği eserde, 86. Redif alayıyla ilgili kayıtlarda bulunuyor. 8 yıllık emeğin verildiği ’Muş Sancağı’ adlı eseri yarın Muş’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edeceğini ifade eden Aykan, Muş’la ilgili hazırlamış olan en büyük bilimsel akademik kitap çalışması olduğunu söyledi. Kitap çalışmasının özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve 15 Temmuz şehit ve gazilerine akdedilmiş olan bir akademik çalışma olduğunu ifade eden Aykan, "Çalışmam hem akademik kesime hem ayni zamanda Muş’ta bulunan tüm sosyal anlamda düşündüğümüz zaman Muş’taki tüm insanlarımıza faydalı olabileceği düşüncesindeyiz. 3 Aralık Pazar günü Cumhurbaşkanımız Muş’a iştirak ettikleri zaman biz inşallah kitap çalışmasını kendisine hediye olarak takdim edeceğiz" dedi

Muş’la ilgili olarak şu ana kadar bilimsel bir çalışmanın yok denecek kadar az olduğunu kaydeden Aykan, "Önümüzdeki günlerde elbette Alparslan Üniversitesi tarafından bir tarih ve kültür bağlamında Muş sempozyumu yapılacaktır. Buraya da ben bunu bildiri olarak sunacağım mutlaka. Ancak bu çalışmanın içeriği gerçekten Muş için son derece önemli bir içerik olarak bulunmaktadır. Çalışmada Muş’un tarihi, kültürü, ekonomisi ve turizme yönelik olarak ilk açıklamayı yaptık. Şimdi sosyal ve kültürel yaşantı nasıl, Osmanlı döneminde düşündüğümüz zaman Muş’ta ticari hayat nasıldı, ekonomisi nasıldı, insanların geçim kaynakları nasıldı. Bu çalışmanın özellikle Muş sancağı adı altında yayınlanması 15 Temmuz ruhuna da bir atıftır" şeklinde konuştu.

Bu çalışmada Osmanlı Arşivi kayıtlarına göre Muşta bulunan bütün Vali ve Kaymakamlar bunların emrinde çalışan bütün daire amirleri, ülke memurlarından askeri memurlarına kadar hiçbir ayrıntı göz ardı edilmediğinin altını çizen Aykan, "Dolayısıyla aynı şekilde sosyal ve kültürel yapısına baktığımızda sosyal ve kültürel yapıda ilimizin nüfusu, eğitim medreselerde nasılmış, dini yapılar ve Osmanlı arşivlerinde Muş’ta bulunan Ulu Caminin gerçek ismi Ferhat Paşa Cami olarak geçiyor. 1571 tarihli Osmanlı evkaf defterinde öğreniyoruz. Halk tarafından Şeyh Muhammed Mağribinin yaptırıldığı söylense de gerçekten de bu cami 1571 tarihinde Ferhat Bey tarafından yaptırılmıştır. Bazı kayıtlarda ise caminin ilk temelinin Selçuklu döneminde atıldığı da söylemektedir. Dolayısıyla Muş’taki adli yapı nasılmış, idari yapı nasılmış, askeri yapı nasılmış, buradaki Hamidiye süvari alaylarıyla ilgili kayıtlar. Muş türküsü halen ’Huş’ olarak nitelendirilen bazı kesimlere söyleyeceğimiz hususlar var. Muş’ta mürettep olan 86. Redif alayıyla ilgili kayıtlarda mevcuttur. Dolayısıyla kayıtlarda geçen ’Burası Muş’tur yolu yokuştur, kışlanın önünde redif sesi var’ buradaki redif alaylarıyla ilgili kayıtlarda çalışmamızda mevcuttur. Bu kitabın tamamlanmasında emeği geçen Muş Valisi Aziz Yıldırım’a, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray’a, Muş Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Fuat Özkan’a ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’a teşekkür ederim." İfadelerini kullandı.