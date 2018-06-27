Tarihi Malazgirt ilçesindeki genç futbolcular keşfedilecek

Milli Takımlar Van Bölge Müdürlüğü sorumlularından olan ve ayrıca Van Büyükşehir Belediyespor’da yardımcı antrenör olan Alparslan Has, Muş’un Malazgirt ilçesinden yetenekli oyunculara üst liglere kazandırmak için tarihi ilçeye geliyor. 1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Kaddafi Türeli’nin girişimleriyle Malazgirt’e gelecek olan Has, “Yeşilay Cemiyetine 1071 Malazgirt Spor Kulübü’ne vermiş olduğu destekten ötürü teşekkür ederim. Gençlerimiz ilgisiz kalmadılar, spora yöneldiler, madde bağımlığından, teröre bulaşmaktan, kötü yollara sapmaktan bu proje sayesinde uzak durdular. Bu proje sayesinde 100 gencimiz sahalara döndü. Bu proje dolayısıyla Yeşilay Cemiyetine teşekkür ediyorum. En kısa sürede Malazgirt’imize gelip o gençlerimizin yeteneklerini sahada göreceğim” dedi.

1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Kaddafi Türeli, altyapıda yaz idmanlarının başarıyla devam ettiğini söyleyerek Temmuz ayı içerisinde Has’ın ilçelerine geleceğini ve yetenekli sporcularını keşfedeceğini ifade etti.