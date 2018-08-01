Tarihi mezarlık yangınına polis TOMA ile müdahale etti

Edinilen bilgilere göre, Milli Park alanı içinde bulunan tarihi Şehitlik Mezarlığında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın için, bölgeye polis, Malazgirt Belediyesi itfaiye ve temizlik personeli ile Bulanık ilçesinden takviye itfaiye aracı, sağlık ekipleri ve ambulans sevk edildi. Aynı zamanda bölgeye gelen polis ekipleri de TOMA ile yangına müdahale ederek, alevlerin tarihi milli parka sıçramasını önledi. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Olay yerine gelen ve yangına müdahale eden Ercan Güven isimli vatandaş, Malazgirt Belediyesi çalışanlarına, Bulanık ilçesi itfaiye ekibi ile Malazgirt Emniyet Müdürlüğü yetkililerine gösterdikleri çaba ve gayretten dolayı teşekkür etti. Güven, "Malazgirt Emniyet Müdürlüğü’nde bir işim vardı. Oraya gittiğimde tüm emniyet personelinin Zafer Anıtında yangın için gittiklerini söylediler. Bende koşarak buraya geldim. Buraya geldiğimde gördüm ki, atalarımıza, dedelerimize ait mezarlığın yandığını gördüm. Burada Ermeni mezarları da olsa, Müslüman mezarları da olsa sonuçta hepimizi Allah yarattığı için saygı duymak lazım. Bunu kim yapmışsa yanlış yapmış. Yangına belediye personeli, TOMA’lar ve itfaiye araçları müdahale ediyor. Ben hepsine teşekkür ediyorum” dedi.