Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 10:25

Tarihi mezarlık yangınına polis TOMA ile müdahale etti

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1071 Zafer Anıtları alt tarafında bulunan tarihi Şehitlik Mezarlığı’nda çıkan yangına TOMA ile müdahale etti.

Tarihi mezarlık yangınına polis TOMA ile müdahale etti

01 Ağustos 2018 10:25


Edinilen bilgilere göre, Milli Park alanı içinde bulunan tarihi Şehitlik Mezarlığında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın için, bölgeye polis, Malazgirt Belediyesi itfaiye ve temizlik personeli ile Bulanık ilçesinden takviye itfaiye aracı, sağlık ekipleri ve ambulans sevk edildi. Aynı zamanda bölgeye gelen polis ekipleri de TOMA ile yangına müdahale ederek, alevlerin tarihi milli parka sıçramasını önledi. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.


Olay yerine gelen ve yangına müdahale eden Ercan Güven isimli vatandaş, Malazgirt Belediyesi çalışanlarına, Bulanık ilçesi itfaiye ekibi ile Malazgirt Emniyet Müdürlüğü yetkililerine gösterdikleri çaba ve gayretten dolayı teşekkür etti. Güven, "Malazgirt Emniyet Müdürlüğü’nde bir işim vardı. Oraya gittiğimde tüm emniyet personelinin Zafer Anıtında yangın için gittiklerini söylediler. Bende koşarak buraya geldim. Buraya geldiğimde gördüm ki, atalarımıza, dedelerimize ait mezarlığın yandığını gördüm. Burada Ermeni mezarları da olsa, Müslüman mezarları da olsa sonuçta hepimizi Allah yarattığı için saygı duymak lazım. Bunu kim yapmışsa yanlış yapmış. Yangına belediye personeli, TOMA’lar ve itfaiye araçları müdahale ediyor. Ben hepsine teşekkür ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç