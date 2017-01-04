Tarımda bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi başladı

Muş Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesinin başladığını açıkladı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Ergün Çolakoğlu, kırsal kalkınma destekleri kapsamında bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi hakkındaki tebliğin Resmi Gazete’de yayınlandığını belirtti. Yayınlanan tebliğ ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürü Çolakoğlu, "Yayınlanan tebliğ itibariyle program 1 Ocak 2016-31 Aralık 2020 yıllarını kapsamakta olup, tebliğ ilgili yıllar için bir defalık yayınlanmıştır. 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılı uygulamalarına ilişkin başvurular yeni bir çağrı beklenmeden 1 Ocak itibariyle kabul edilecek olup başvuru süresi 45 gün olacaktır” dedi.

Program kapsamında uygun olan yatırım konuları ile ilgili açıklamalarda bulunan Çolakoğlu, “Tarla içi damla, yağmurlama ve mikro yağmurlama sulama sistemi kurulmasının yanında Lineer, Center Pivot veya Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, güneş enerjili sulama sistemi kurulması olarak belirlenmiş olup, ilimiz üreticileri ve tüzel kişilerin yüzde 50 hibeden yararlanabilmek için belgeler ile müdürlüğümüze başvuru yapması gerekmektedir" diye konuştu.

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne güncel veriler ile kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişilerin başvuruda bulunabileceğini hatırlatan Çolakoğlu, “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlanan kolektif şirket, limitet şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, ana sözleşmelerinde belirtilen çalışma konularına uygun olması şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir. Gerçek kişiler ve yukarıda belirtilen şirketler kendilerine ait arazilerde veya en az 3 yıl ve üzeri süreyle kiralama yaparak başvuru yapabilirler. Sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri de ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden en az 10 yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilirler” ifadelerini kullandı.

Azami hibe tutarının gerçek kişi başvurularında 50 bin TL olduğunu kaydeden Çolakoğlu, “Tüzel kişi başvurularında ise 100 bin TL’dir. Program kapsamında hibeye esas proje bütçelerinde üst limit gerçek kişiler için 100 bin TL, tüzel kişilikler için ise 200 bin TL’dir. Sağlanacak azami hibe tutarı gerçek kişi başvurularında 50 bin TL, tüzel kişi başvurularında ise 100 bin TL’dir. Yayınlanacak olan ‘Uygulama Rehberi’nde belirtilecek olan belge ve dokümanlar esas alınarak hazırlanacak olan başvurulardan değerlendirme süreci sonunda uygun bulunan yatırımların, yatırımcı ile hibe sözleşmesi imzalanmasını müteakip 45 gün içerisinde tamamlanması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Çolakoğlu, son olarak, “Uygulama hakkında il ve ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerimizden bilgi alınabilecek olup, başvurular için temel kriter olan kayıt sistemlerine kayıtların yapılması, güncellenmesi hususunda üreticilerimizin dikkat etmesi gerekmektedir” hatırlatmasını yaptı.