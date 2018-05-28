Tarımda kalite yönetim sistemi toplantısı yapıldı

Muş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, il müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürleri ve kalite ekibi katıldı.

Toplantıda, belgelendirme çalışmalarına yönelik olarak yapılacak faaliyetlerle ilgili bir bilgilendirme sunumu yapıldı. Daha sonra burada toplantı hakkında bilgi veren İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, "Risk temelli süreç yönetimi çerçevesinde hizmet kalitesinin arttırılması, kalite anlayışının yerleştirilmesi ve uluslararası kalite standartlarına uygun olarak belgelendirilmesi amacıyla, Kalite Yönetim Sisteminin kurulması çalışmaları başladı. Bu çerçevede; Kalite Yönetim Sistemi TSE ISO 9001:2015 Kalite Belgesiyle ilgili yönetimi gözden geçirme toplantısını gerçekleştirmiş bulunuyoruz" dedi.