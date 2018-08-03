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03 Ağustos 2018 13:34

Tayini çıkan doktorlara teşekkür plaketi

Muş Malazgirt Devlet Hastanesi yönetimi tarafından, tayini çıkan doktora teşekkür plaketi verildi.

Tayini çıkan doktorlara teşekkür plaketi

03 Ağustos 2018 13:34


Malazgirt ilçesinde görevli iken tayini Sivas Numune Hastanesine çıkan Kardiyoloji Uzman Dr. Bahri Köroğlu’na Malazgirt Devlet Hastanesi idari yönetimi tarafından teşekkür plaketi verildi. Başarı plaketini Hastane Başhekimi Uzman Dr. Ejder Kamil Öztürk, yaklaşık iki yıldır Malazgirt Devlet Hastanesin de Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Bahri Köroğlu verdi. Konu ile ilgili açıklama Hastane Başhekimi Uzman Dr. Ejder Kamil Öztürk, "Kurumumuzda uzman doktor olarak görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Bahri Köroğlu’nun tayini Sivas Numune Hastanesine çıktı. Biz de kurumumuzda çalıştıkları süre boyunca özverili ve insan odaklı çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür plaketi takdim ettik. Kardiyoloji Uzmanı doktorumuz Bahri Köroğlu’na tarihi ilçemizde yaptığı başarılı çalışmaları için teşekkür eder, yeni görev yerinde başarıların devamını dilerim" dedi.


Sivas Numune Hastanesine tayini çıkan Kardiyoloji Uzmanı doktor Bahri Köroğlu, hastane yemekhanesinde çalışma arkadaşlarıyla veda yemeğini yedikten sonra vedalaşarak yeri görev yerine gitmek için ilçeden ayrıldı.




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