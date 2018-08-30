Tayini çıkan emniyet personellerine veda yemeği

Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından polis evinde düzenlenen yemekte konuşan Muş Valisi Aziz Yıldırım, hizmet süreleri boyunca Muş’ta gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı tayini çıkan emniyet personeline teşekkür ederek, “Yaptıklarınızı devlet görüyor, aileniz görüyor, en önemlisi de Allah görüyor. Polis teşkilatımız, vatan savunmasında da şehitler vermiştir. Hem şehit polislerimize hem de asker şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Aziz hatıraları önünde hürmetle eğiliyorum. Arkadaşlarımız buradan giderken büyük bir onur ve şeref bırakarak gidiyorlar. Onlara yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Tayini çıkan emniyet personeline teşekkür belgesi ve hediyelerinin takdim edildiği program, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.