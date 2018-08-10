Diğer
Kategoriler
10 Ağustos 2018 09:30

Tek başına yaşayan kadına ev yardımı

Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin’in talimatı üzerine tek başına yaşayan ihtiyaç sahibi kadına ev yaptırıldı.

Tek başına yaşayan kadına ev yardımı

10 Ağustos 2018 09:30


Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, yaklaşık 10 gün önce 70 haneli ve 500 nüfuslu Çaylar köyünü ziyaret etti. Kaymakam Çetin, burada maddi durumu iyi olmayan ve tek başına kirada yaşayan Zerdi Gezer adlı kadını ziyaret ederek, ev yaptırma sözü vermişti. Bunun üzerine harekete geçen Varto Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeline vatandaşların da destek vermesiyle Gezer’e ev yaptırılmaya başlandı.


Evin inşaatında İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeliyle birlikte incelemelerde bulunan Kaymakam Çetin, inşaatın bir an evvel bitirilmesi yönünde talimat verdi.


Kaymakam Çetin, sürekli köylerde ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, "Verdiğimiz talimatın ardından evin inşaatına başladık. Teyzemiz fedakârca inşaatın başında ayrılmıyor. Bizde devlet olarak vatandaşımızın yanındayız. Muhtarımız ve vatandaşlarımız da destek oluyor. Köylüler de burada çalışıyor. Teyzemize güzel bir ev yapacağız. Çayını da içmeye geleceğiz inşallah” dedi.


Kendisine ev yapılan Zerdi Gezer ise, Kaymakam Çetin’e teşekkür ederek, “Kaymakam gelip bana ev yaptı. Allah kendisinden razı olsun. Allah yardımcısı olsun, kendisine teşekkür ederim” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç