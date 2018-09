Terör bitti, ata sporu at yarışları hız kazandı

Muş'ta terör olaylarının sona ermesiyle birlikte yeniden canlandırılan ata sporu atçılığa büyük ilgi gösterildi.

Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Hasköy ilçesinde düzenlenen mahalli at yarışları 7'den 70'e her kesimin ilgisini çekti. Uzun zamandır bölgede terör örgütlerine karşı yürütülen başarıl operasyonların ardından yeniden yaşatılmaya başlanan ata sporu atçılığa 7'den 70'e herkes ilgi gösteriyor. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, geleneksel olarak her yıl at yarışlarının yapıldığını söyledi. Türkiye Jokey Kulübü ve Tarım ve Orman Bakanlığının desteği ile at yarışlarının yapıldığını ifade eden Aydın, “Toplam 4 kategoride yarış olacak. 1. koşu valilik koşusu, 2. koşu Garnizon Komutanlığı koşusu, 3. koşu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koşusu ve 4. koşu ise kaymakamlık koşusu olacak. Derece girenlere para ve kupa ödüllerimiz olacak. Bizim amacımız burada ata sporu atçılığın halkımız tarafından unutulmaması, sevdirilmesini sağlamak. Bir nebze de olsa burada kaynaşmayı sağlamaktır” dedi.

Daha sonra konuşma yapan Vali Yardımcısı Alper Çifci ise “Bugün buraya teşrif eden atlı sporcularımız Anadolu'nun kapılarını bize yurt kılan Malazgirt Zaferi'nin kahramanlarını bize hatırlatıyor ve unutturmuyorlar. Allah'ın kelamını yükseltmek için Viyana kapılarına kadar at sırtında giden atalarımızın geleneğini ve kültürünü burada yaşatmaya devam ettirmenin büyük onurunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

İlçe girişindeki alanda düzenlenen mahalli at yarışında; Hasköy Kaymakamlığı Kupası Koşusu, Tarım ve Orman Müdürlüğü Kupası Koşusu, Garnizon Komutanlığı Kupası Koşusu ve Muş Valiliği Kupası koşusunda dereceye girenler para ve kupa ile ödüllendirildi.

Düzenlenen programa Muş Vali Yardımcısı Alper Çiftci, Muş Belediye Başkan Vekili Abdullah Avcı, Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen, askeri erkan ve kamu kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.