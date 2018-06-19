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19 Haziran 2018 11:29

Terörden arındırılan yaylalarda halaylı günler

Muş’ta güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonrasında terörden arındırılarak besicilerin kullanımına açılan yaylalarda vatandaşlar neşeli günler yaşıyorlar.

Terörden arındırılan yaylalarda halaylı günler

19 Haziran 2018 11:29


Muş’ta uzun süredir terör olayları nedeniyle çıkılamayan ve güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlarla temizlenen bin 500 rakımlı Kozma ve Şenyayla bölgesindeki yaylalar, tekrardan besicilerin hizmetine sunuldu. Huzurun hakim olduğu bölgenin terör örgütünden temizlenmesiyle tekrar yaylalara çıkmanın sevincini yaşayan besiciler, seslendirdikleri şarkılar eşliğinde halaylar çekerek, yaylalara tekrar kavuşmayı kutladılar.



Besicilerin yayla sevinci


Güvenlik güçlerinin gerçekleştirmiş olduğu başarılı terör operasyonları sonrası hayvan yetiştiricilerinin kullanımına açılan Kozma ve Şenyayla bölgesindeki yaylalara yerleşen Diyarbakırlı Ay ailesi, beraberlerinde getirdikleri ihtiyaç malzemelerini buzdolabı niyetine kullandıkları bir metre derinliğindeki çukura yerleştirmeye başladılar. Tekrardan kullanıma açılan ve huzurun hakim olduğu Şenyayla bölgesine yerleşmenin sevincini yaşayan yaylacılardan Mehmet Nesih Ay, “Biz hayvancılık yapabilmek adına buralara çıkıyoruz. Yaklaşık 6 ay boyunca burada kalıyoruz ve sonrasında köylerimize döneceğiz. Buraya gelmemizin sebebi hayvancılıktır, onunla uğraşıyoruz” dedi.



Buzdolabı yerine bir metrelik çukur


Soğuk hava deposu olarak adlandırdıkları çukura ihtiyaç malzemelerini yerleştirmenin sebebine de değinen Ay, “Burada elektrik olmadığı için böyle yeri kazarak çukur yapıyoruz ve yiyecek malzemelerimizi buraya koyuyoruz. Bir nevi burayı buzdolabı yerine kullanıyoruz. Burada domates var, domatesi bir haftaya kadar tüketmezsek çürür gider. Peynir var, bunlar koyduğumuz soğuk hava deposunda 5-6 aya kadar dayanabilir” şeklinde konuştu.



“Yaylalar şu an serbesttir”


Yaklaşık 6 ay boyunca Şenyayla bölgesinde yaşamlarını sürdüreceklerini dile getiren bir diğer yaylacılardan Turan Ay ise, huzurun hakim olduğu bölgeye tekrardan yerleşmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti. 50 hanenin yerleştiği Şenyayla bölgesinde yol ve elektrik sıkıntıları olduğunu dile getiren Ay, “Yaylacılık yapıyoruz, yayla için geliyoruz buraya, hayvancılık için geliyoruz. Yaylalar şu anda serbesttir, biz gelmişiz buraya. Yol açık ve serbesttir. Burada elektriğimiz yok, yolumuz güzel değildir” diye konuştu.




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