Teröristlerin toprağa gömülü keskin nişancı tüfeği bulundu

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma ekiplerince ‘Şehit Jandarma Üsteğmen Rahim Çelik 2017-3 Operasyonu’ icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “28 Kasım 2017 tarihinde icra edilen operasyonda; Yamaç-Yörecik bölgesinde toprağa gömülü ve naylona sarılı vaziyette 1 adet keskin nişancı tüfeği ve bu tüfeğe ait 12 adet fişek, 1 adet lazermetre, 1 adet el dürbünü, 1 adet keskin nişancı tüfeği sıfırlama defteri, 1 adet silah bilgisi not defteri, 1 adet fotoğraf ve 9 V pil ele geçirilmiş ve olay ile ilgili adli işlemlere başlanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Duyarlı vatandaşlarımızın her türlü ihbarları emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır” denildi.