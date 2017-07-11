Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 10:22

TKDK İl Koordinatörü Uygur’dan Kaymakam Kırlı’ya ziyaret

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş İl Koordinatörü Beytullah Uygur, Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı’yı makamında ziyaret etti.

TKDK İl Koordinatörü Uygur’dan Kaymakam Kırlı’ya ziyaret

11 Temmuz 2017 10:22


TKDK Muş İl Koordinatörü Beytullah Uygur, Kaymakam Kırlı’nın kendilerini kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü olarak Malazgirt ilçesine yaptığımız destekler hakkında Sayın Kaymakamınıza bilgiler verdim. Malazgirt ilçesi tarım ve hayvancılık açısından çok zengin bir ilçe. Toprağı çok verimli. İlçemize bugüne kadar birçok projede destek verdik. Bundan sonra da bu tarihi ilçemize desteklerimiz devam edecektir” dedi.


Kaymakam Kırlı ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, “Çiftçimizin destekçisi olan bir kurum olarak, ilçemize ve ilçedeki çiftçilerimize hep birlikte elimizden gelen desteği vereceğimize inanıyorum. İlçemiz tarım ve hayvancılık alanında çok verimli bir ilçe. Buraya devletimizin ciddi destekleri var. Bu tarım ve hayvancılık destekleri sayesinde ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın evlerine çok büyük katkılar oluyor. TKDK Muş İl Koordinatörlülüğü olarak ilçemize daha fazla yatırım yapmanızı talep ediyoruz. Çok değerli Malazgirt halkımıza da şunu söylemek istiyoruz, devletimizin verdiği desteklerden faydalanmak için girişimlerde bulunsunlar. En kısa zamanda TKDK Muş İl Koordinatörlülüğüne başvursunlar ve tarım ve hayvancılık destekleri hakkında bilgi alsınlar” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    34°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
MUŞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :02:45
  • Güneş :04:52
  • Öğle :12:30
  • İkindi :16:25
  • Akşam :19:48
  • Yatsı :21:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!