TKDK İl Koordinatörü Uygur’dan Kaymakam Kırlı’ya ziyaret

TKDK Muş İl Koordinatörü Beytullah Uygur, Kaymakam Kırlı’nın kendilerini kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü olarak Malazgirt ilçesine yaptığımız destekler hakkında Sayın Kaymakamınıza bilgiler verdim. Malazgirt ilçesi tarım ve hayvancılık açısından çok zengin bir ilçe. Toprağı çok verimli. İlçemize bugüne kadar birçok projede destek verdik. Bundan sonra da bu tarihi ilçemize desteklerimiz devam edecektir” dedi.

Kaymakam Kırlı ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, “Çiftçimizin destekçisi olan bir kurum olarak, ilçemize ve ilçedeki çiftçilerimize hep birlikte elimizden gelen desteği vereceğimize inanıyorum. İlçemiz tarım ve hayvancılık alanında çok verimli bir ilçe. Buraya devletimizin ciddi destekleri var. Bu tarım ve hayvancılık destekleri sayesinde ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın evlerine çok büyük katkılar oluyor. TKDK Muş İl Koordinatörlülüğü olarak ilçemize daha fazla yatırım yapmanızı talep ediyoruz. Çok değerli Malazgirt halkımıza da şunu söylemek istiyoruz, devletimizin verdiği desteklerden faydalanmak için girişimlerde bulunsunlar. En kısa zamanda TKDK Muş İl Koordinatörlülüğüne başvursunlar ve tarım ve hayvancılık destekleri hakkında bilgi alsınlar” şeklinde konuştu.