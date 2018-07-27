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27 Temmuz 2018 14:57

TOKİ, talep olması halinde Malazgirt’te konut yapacak

Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) yeterli başvuru olması durumunda Muş’un Malazgirt ilçesinde konut yapacağı bildirildi.

TOKİ, talep olması halinde Malazgirt’te konut yapacak

27 Temmuz 2018 14:57


Malazgirt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, nüfusu 40 bin ve altında olan ilçe ve beldelerin konut ihtiyacının karşılanması ve örnek toplu konut projeleri geliştirilmesi amacıyla yerel yönetimlerin ve kamu idarelerinin önereceği arsalar üzerinde TOKİ tarafından talep organizasyonu yöntemiyle toplu konut uygulaması yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda Malazgirt ilçesinde alt gelir grupları için 1 ve 2. etap konut yapılmasının planlandığı kaydedilen açıklamada, “Resmi başvuru öncesinde yapılacak konut tip ve sayılarını belirlemek için vatandaşların, Malazgirt Belediyesinde TOKİ talep formu düzenleyip, başlatılan proje kapsamında başvuru bedeli yatırarak yeterli talep toplanması halinde planlanan projenin ihale işlemleri başlatılacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru şartları, Malazgirt Belediyesi internet sitesinde yer almaktadır” denildi.




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