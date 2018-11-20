TOMA'nın müdahalesiyle iş yerindeki yangın söndürüldü

Muş'un Varto ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, toplumsal olaylara müdahale aracından (TOMA) sıkılan tazyikli suyla söndürüldü.

Kültür Mahallesi Aşağı Çarşı Sofular Sokakta bulunan ve İsa Öztürk'ün işlettiği kahvehane ile yanındaki tandır evinde yangın çıktı. Bölgeye gelen ve sokağın dar oluşu nedeniyle itfaiyenin müdahale edemediği yangına Varto Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA müdahale etti. Genellikle toplumsal olaylara müdahalede kullanılan TOMA'dan sıkılan tazyikli suyla yangın kısa sürede söndürüldü.

Esnaf Kemal Işıklaş, sabah 07.30 gibi kahvehanede yangının çıktığını belirterek, “İtfaiyeye haber verilmesinin ardında müdahale edildi. Sağ olsunlar TOMA aracı geldi. Gerçekten çok başarılı bir şekilde müdahale ettiler. Yangını söndürdüler. Allah razı olsun” dedi.

Varto Belediyesi İtfaiye Müdürü Kamer Bingöltekin ise, yangın ihbarını alır almaz on dakika içerisinde bölgeye geldiklerini belirterek, “Ancak sokakların dar oluşu nedeniyle itfaiye aracımız giremez oldu. Vatandaşların bazen tepkilerini alıyoruz. Ama sokaklar çalışmamıza engel oluyor. İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA bize destek oldu. Kendilerine teşekkür ederim” diye konuştu.