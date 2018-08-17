Tonlarca karpuz dolu nedeniyle zarar gördü

Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Büvetli köyü civarında yaşanan dolu yağışı ekili ürünlere zarar verdi. Geçimlerini çiftçilik yaparak sağlayan vatandaşlar, ektikleri karpuzlara dolu vurması nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Büyük zararlarının olduğunu ifade eden çiftçiler yardım bekliyor.

Yaklaşık 5 saatlik bir yağış yaşandığını ifade eden çiftçi Bülent Mumduz, “Akşam ve yatsı arasında hemen hemen 5 saatten fazla karpuzlarımıza dolu, yağmur, fırtına vurdu ve tarlalarımızı bu hale getirdi. Hasar tahminimce hemen hemen 15-16 bin TL hasar var. Dolu bütünüyle tarlamızı silip götürdü. Karpuzlar, fideler tamamen dolu nedeniyle zarar gördü. 300 dönümden fazla alan afetten zarar gördü” dedi.

Büvetli Köyü Muhtarı Naci Ilıkhan’da, “Büvetli köyünün karpuzu meşhurdur. Bu sene bu karpuzlarımızda gitti. En az 300 dönüme yakın yonca, karpuz, nohut gibi zararlarımız oldu. Devletimizde inşallah bize yardımcı olacak. Köylülerimiz zaten mağdur. Köyün durumu pek iyi değil zarar çok. Karpuzlarda tam olarak yetişmemiş. Eğer karpuzlar yetişseydi bunu sevk edebilirdik” ifadelerini kullandı.

Hasköy Tarım ve Orman İlçe Müdürü Nahit Aykut ise bazı bölgelerde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı olduğunu söyledi. Tarlalarda kavun-karpuz ve sebzelerin olduğunu ifade eden Aykut, “Özellikle Büvetli, Karakütük ve Hasköy merkezde çok zayiat, zarar ziyan oldu. İlçe müdürlüğümüz tarafından yapılan zarar ziyan tespitinde Büvetli köyünde yaklaşık 30-35 çiftçinin kavun-karpuz tarlalarında nohut ve yonca tohuma bırakılan tarlalarında yüzde yüzü bulan dolu zararı tarafımızdan tespit edildi. Toplam olarak Büvetli köyünde 300-350 dönüm bizim tespitlerimize göre hasar tespiti var. 50 dönüm yonca, 20-25 dönüm nohut geri kalan kavun-karpuz. Burada en kötü ihtimalle dönüme 6 ton civarında ürün alınmaktadır. Kilogramı 1 TL’den dahi sayılsa 180 bin TL civarında bir hasar görülmektedir" diye konuştu.