Toplu taşıma araçları bayramın ilk 3 günü ücretsiz hizmet verecek

Muş Belediyesi devrim niteliğindeki projelerinin yanı sıra vatandaş odaklı hizmetlerini de aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Feyat Asya’nın talimatı ile vatandaşların daha huzurlu ve rahat bir bayram geçirmelerini sağlamak adına 21-22-23 Ağustos tarihlerinde şehir içi toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Bayramların kırgınlık ve küskünlüklerin unutulduğu gün olduğunu hatırlatan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, vatandaşların Kurban bayramının ilk 3 günü ulaşımlarını rahat sağlamaları adına böyle bir uygulamayı hizmete sunduklarını söyledi.

Vatandaşların güzel hizmetleri hak ettiğini kaydeden Başkan Asya, “Kurban bayramı münasebetiyle 3 gün boyunca şehir içi toplu taşıma araçları halkımıza ücretsiz hizmet verecek. Bu uygulamayı vatandaşlarımızın ulaşımlarını daha rahat sağlamaları için düşündük. Sıcak havaların etkili olduğu ilimizde vatandaşlarımızın bayramda eş, dost ve akrabalarını rahat gezmeleri için şehir içi toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecektir. İnşallah ilerleyen günlerde vatandaş odaklı daha güzel hizmetlerimiz olacaktır. Bu kapsamda Muş Belediyesi olarak sosyal belediyeciliği her geçen gün daha da geliştiriyor ve vatandaşlarımızı hak ettiği hizmetlerle tanıştırıyoruz” dedi.