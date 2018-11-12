Toy kuşları için bin 550 kilometre pedal çevirdi

Nesli tükenmekte olan toy kuşlarına dikkat çekmek için yaşadığı Yalova'dan memleketi Muş'a bisikleti ile bin 550 kilometre pedal çeviren 62 yaşındaki aktivist, 20 günlük yolculuğun ardından Muş'a ulaştı.

Nesli tehlike altında olan toy kuşlarına destek olmak adına Yalova'dan yola çıkan Aktivist Ali Fuat Gülşen, yorucu bir yolculuğun ardından memleketi Muş'a geldi. Daha önce darbe ve terör için, lösemi çocuklar için ve Flamingolar için pedal çeviren Gülşen bu kez de nesli tehlike altında olan Toy kuşları için yollara düştü. 20 günlük yolculuğun ardından Muş'a ulaşan aktivist Ali Fuat Gülşen, çocukluk yıllarında Muş'ta 3 bin ile 3 bin 500 civarında toy kuşunun bulunduğunu söyledi. Toy kuşlarının neslinin tehlike altında olduğuna vurgu yapan Gülşen, “Dört yıldır amatör olarak pedal çeviriyorum. İlk bisiklete bindiğim zaman lösemi çocuklar için Akdeniz bölgesine pedal çevirdim. İkinci pedal çevirişim darbe ve terör için. Trakya, Marmara ve Akdeniz'in bölgelerine pedal çevirdim. Üçüncü pedal çevirişim ise Flamingolar için oldu. İzmir'de 20 bin tane Flamingo yaşıyordu. Doğa derneğinin desteği ile bin 718 kilometre Flamingolar için İstanbul'dan Mersine kadar pedal çevirdim. Bir farkındalık uyandırdım çokta güzel oldu. Çocukluğumda Muş'ta 3 bin ile 3 bin 500 toy kuşu vardı. Bu toy kuşlarını bir ay önce araştırdım ve 20-30 tane kaldığı bilgisine ulaştım. Yuvaları da 1-2 tane kalmış durumda. Bende buna farkındalık oluşturmak için Yalova'dan Muş'a bin 550 kilometre pedal çevirdim. Şu anda Muş topraklarındayım. Seneye Muş'un kültürel ve tarihi yerleri içinde tekrar pedal çevireceğim. Tam 20 gün oldu yollardayım. İnsanlarımız çok duyarlılar. Yolda olduğum sürede beni evlerine misafir ettiler, camide misafir ettiler, cem evlerinde misafir ettiler, kamp kurdum yemek getirdiler, ekmeklerine paylaştılar, sohbet ettik. El ele verdiğimiz zaman inanıyorum ki bu ülke daha çok kalkınacaktır. Hepimiz kardeşiz. Günde ortalama 60-70 kilometre pedal çeviriyorum. Pedal çevirdiğim zaman konaklamak için bir yer bulduğum zaman kolluk kuvvetlerine gidiyorum ve izin alıyorum. İzin alıp kampımı kuruyorum ve sabah tekrar pedal çevirmeye başlıyorum. Kar yağdığı, yağmur yağdığı ve büyük rampalarda oldu ama çok güzel bir yolculuktu” dedi.