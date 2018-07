Türk Kızılay’ından ilk yardım eğitimi

Kızılay Muş Şube Başkanlığı hizmet binasında düzenlenen programda, ilk yardım hakkında önemli bilgiler verildi. 2 gün süren eğitimi başarı ile tamamlayan Kızılay Kadın Kolları personelleri ve vatandaşlar, her hangi bir olayda ilk yardım müdahalesi yapabilecek bilgi edindiler. Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Kızılay Muş Şubesi Kadın Kolları Başkanı Dilek Ağa, Muş Kızılay Kadın Kolları Başkanlığı olarak daha verimli, başarılı, bilinçli, duyarlı olmak için iki günlük ilk yardım dersleri aldıklarını söyledi. Kursun başarıyla tamamlandığını ifade eden Ağa, "Kursumuzu başarıyla tamamladık hem görsel hem de uygulamalı dersler yaptık. Bu dersler sadece Kızılay kadın kolları için değil her aklı başında bireyin alması gereken derslerdir. Ev hanımı, çalışan bay bayan olması şart değil, bu bir duyarlılık meselesidir Aman ne gerek var dememeli, herkesin ilk yardım bilgilerini bilmesi lazım. Hepimiz anne, babayız ve vatandaşız. Bizim başımıza gelmez dememeliyiz. Her an her şeyle karşılaşabiliriz. Yemek yerken, yürürken, arabayla basımıza ufak tefek olaylar gelebilir. Aldığımız bu dersler sayesinde belki de bir hayat, bir can kurtarabiliriz" dedi.

İlk yardımın çok önemli olduğunu, can ve canların kurtarılabileceğine vurgu yapan Dilek Ağa, "İlk yardım demek bir can, bir hayat kurtarmak demek. Olaylar karsısında şaşkın durmak yerine hemen bilinçli müdahale yapabiliriz, hayat kurtarabiliriz. Belki bir doktor değiliz, bir hemşire, bir sağlıkçı değiliz ama anneyiz, ev hanımıyız, öğretmen, memur ama aldığımız bu eğitimler sayesinde daha güvenilir bir şekilde sağlık görevlileri gelinceye dek bizler belki de bir hayat ya da hayatlar kurtarabiliriz .Öyleyse ne yapmalıyız Kızılayımızın ilk yardım kurslarına katılıp birer hayat kurtarıcısı olabiliriz. Herkesi bu duyarlılığa davet ediyor, etrafımızdakileri de teşvik ediyoruz ve etmeliyiz. Bu ilk yardım kurslarını tabiki de Kızılay Muş Şube Başkanımız ve Ankara genel merkez koordinatörümüz Cengiz Koç’un destekleri ile almış bulunmaktayız. Ona bir kez daha kadın kolları olarak teşekkür ederiz" diye konuştu.