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28 Şubat 2018 09:52

Türkiye Öğrenci Meclis üyeleri Ordu’da toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında yapılan “2017-2018 Eğitim Öğretim yılı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi” kapsamında oluşturulan Türkiye Öğrenci Meclis üyeleri Ordu’da bir araya geldi.

Türkiye Öğrenci Meclis üyeleri Ordu’da toplandı

28 Şubat 2018 09:52


Türkiye Öğrenci Meclisi Çalıştayı için Türkiye’nin farklı kentlerinden Ordu’ya gelen öğrenciler, Ordu ile Fatsa ilçesinin turistik ve tarihi mekânlarını gezme fırsatı buldular. Düzenlenen çalıştaya Toplantıya Muş adına katılan Malazgirt Alparslan Anadolu Lisesi öğrencisi Mazlum Demir, Muş’u temsil ettiği için mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu toplantı ve buna benzer toplantılar bize birlik ve beraberlik ruhu katıyor, ufkumuz açılıyor. Yeter ki bizlere söz verilsin, gençlerin önü açılsın. Bu buluşma, gençlerin eğitimde yaşadığı sorunların çözümü olmak için gerçekleştirildi. Bizde çalıştayda Muş ili ve ilçelerinin eğitim anlamında kat ettiği yolu anlattık. Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü, Fatsa Belediyesi ile Ordu İl Meclisinin ev sahipliğinde çok güzel ve çok faydalı bir çalıştay yaptık. Ben bu güzel çalıştayı organize eden herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.




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