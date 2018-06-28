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28 Haziran 2018 11:23

Tutar; "Cumhur ittifakı ve Malazgirt kazanmıştır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malazgirt İlçe Başkanı Yıldırım Tutar, 24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Tutar;

28 Haziran 2018 11:23


MHP İlçe Başkanı Tutar, seçimin kazananının Cumhur ittifakı ve Malazgirt olduğunu söyledi. Malazgirt’te söz veren herkesin sandık başında ittifaka ve MHP oy verdiğini söyleyen Tutar, ayrıca parti olarak destekledikleri Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’a da önemli oranda bir oy çıkarttıklarını ifade etti. Başkan Yıldırım Tutar, Malazgirt merkezin yanı sıra bütün köylerden de oy aldıklarını kaydederek seçimlerin Malazgirt’te sükunet içerisinde geçtiğini belirtti. Sandığa giden bütün Malazgirtlilere de teşekkür eden Tutar, “Seçimin kazananı Cumhur ittifakı ve MHP’dir” dedi.




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