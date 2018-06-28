Tutar; "Cumhur ittifakı ve Malazgirt kazanmıştır"

MHP İlçe Başkanı Tutar, seçimin kazananının Cumhur ittifakı ve Malazgirt olduğunu söyledi. Malazgirt’te söz veren herkesin sandık başında ittifaka ve MHP oy verdiğini söyleyen Tutar, ayrıca parti olarak destekledikleri Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’a da önemli oranda bir oy çıkarttıklarını ifade etti. Başkan Yıldırım Tutar, Malazgirt merkezin yanı sıra bütün köylerden de oy aldıklarını kaydederek seçimlerin Malazgirt’te sükunet içerisinde geçtiğini belirtti. Sandığa giden bütün Malazgirtlilere de teşekkür eden Tutar, “Seçimin kazananı Cumhur ittifakı ve MHP’dir” dedi.