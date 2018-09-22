Tütün tarlasında kırım mesaisi

Muş'ta çiftçinin geçim kaynağı olan tütün için kırım sezonu başladı. Başlayan sezon ile birlikte merkeze bağlı Yelalan köyünde tütün yetiştiricileri, yeni hasat sezonunun kırım işlemlerine start verdi. Tütün yetiştiriciliğinin tek geçim kaynağı olduğu Yelalan köyünde kırımlarını yapan yetiştiriciler, evlerine taşıdıkları tütün yapraklarını iple bağlayarak, kurutmaya bıraktı.

Yelalan köyünde Mayıs ayında ekimini yaptığı tütünün ilk kırımlarına başlayan yetiştiricilerden Mehmet Sevim, “Biz sabah saat 5'te ailece tarlaya geliyoruz. Biz burada tütün kırıp eve götürüyoruz. Evde çocuklar ile birlikte tütün yapraklarını ipe takıyoruz. İpe taktığımız tütün yapraklarını sararsın diye harmana vuruyoruz. Ürünlerimiz kurusun diye evimizin çatısına asıyoruz. Kuruduktan sonra tekrar çatı içerisine sıkıştıracağız, kış mevsiminde rengi kırmızılaşmasın diye. Biz buradaki işlemlerimizi yapıyoruz, kadınlarda fazla tarlaya gelmeyerek, evdeki işlemleri yürütüyorlar” dedi.

Melike Sevim, "Erkekler, tütün kırımını tarlada yaptıktan sonra eve getiriyorlar. Biz kadınlarda, evde tütün yapraklarını iplere takıyoruz. Bununla uğraştığımız için ev işlerimiz geride kalıyor. Ev işi kadınların işi ama geleceğimiz için mecbur bununla da uğraşmamız lazım. Geçen yılın tütünü halen içeri de, isteriz ki bir satış, bir şey olsun faydasını bulalım karşılığında” şekline konuştu.

Geçimlerini tütün üzerinden sağlayan ve sadece tütün yetiştiriciliğiyle uğraşan Yelalan köyü sakinleri ise bu yıl iyi bir kazanç elde etmeyi planlıyor.