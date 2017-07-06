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06 Temmuz 2017 13:30

Tütünün tarım havzasına alınmasını istiyorlar

Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, tütünün de tarım ürünü olduğunu ve tarım havzasına alınması gerektiğini söyledi.

Tütünün tarım havzasına alınmasını istiyorlar

06 Temmuz 2017 13:30


İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Şeyhmus Solgun, 48 ülkeye ihraç edilen oryantal Türk tütününün dünya lideri olduğunu belirtti. Oryantal tütünün 48 ülkede maya olarak kullanıldığına dikkat çeken Başkan Şeyhmus Solgun, destek verilmesini ve tütünün tarım havzasına alınması gerektiğini kaydetti. Birçok ülkenin tütüne destek verdiğini dile getiren Solgun, birçok tarım ürününe sağlanan desteklerin tütüne de verilmesini istedi. İhracatta önlerinin açılmasını isteyen Solgun, "Tütün derken herkesin aklına sigara geliyor. Oysa tütün bir sanayi ürünüdür. Bizler tütün ithalatını hak etmiyoruz. Biz tütün ihraç etmek ve ülkemize döviz kazandırmak istiyoruz" dedi.


Sarmalık kıyılmış tütünün marketlerde raflarda yer alması gerektiğini ifade eden Solgun, "Tütünümüzün diğer tütün ürünleri gibi market raflarında yer almasını ve vergi düzenlemesini istiyoruz. Birçok ülkede sarmalık tütün vergisi yüzde 25’tir. Bizde de gerekli düzenlemenin yapılması gerekir" diye konuştu.


Tütün ithalatına dikkat çeken Solgun, "Şu anda ülkemizde 92 bin 154 ton tütün ithal ediliyor. Ülkemizdeki ithalatın azaltılması için bir an evvel tütün vergisinde düzenleme yapılmasını istiyoruz. Ülkemizdeki tütün üreticisi ve geçimini tütünle sağlayan milyonlarca insan için vergi düzenlemesi ve tütünün tarım havzasına alınması gerekir. Vergi düzenlemesi yapılır ve tütün tarım havzasına alınırsa ithalatı düşüreceğiz" ifadelerini kullandı.


"İthalatı azaltacağız, daha fazla ihracat yapacağız" diyen Solgun, "Vergi indirildiği zaman kaçakçılık önlenir. Türkiye vergiden ciddi para kazanır, vergi indirilmezse olmaz. Bir sigara paketinde 20 tane sigara var. 16 tanesi vergiye gidiyor 4 tanesi kalıyor. Bu 4 tanesini üreticiye mi vereyim, masrafa mı vereyim, maliyete mi vereyim. Biz bunun iki mislisini kazanmamız için vergi indirilmelidir. Daha fazla devletimiz kazanacak, çiftçimiz kazanacak, tütün işini yapan sektörümüz kazanacak. Vergide indirim yapılırsa dağ taşımız tütün olacağının müjdesini verebilirim" dedi.




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