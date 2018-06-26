TYP çalışanlarının kurası çekildi

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 6 ay süreliğine çalıştırılacak olan işçilerin kurası çekildi. Muş Belediyesi oto amirliği toplantı salonunda 1. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekiminde 346 kişinin müracaat ettiği bildirildi. Kurum bünyesinde 6 ay çalışacak olan geçici işçiler, resmi işlemlerin ardından 1 Temmuz 2018 itibari ile göreve başlayacak. Maaşları İŞKUR tarafından ödenecek çalışanlara asgari ücret verileceği bildirildi. Muş 1. Noter Ömer Karagöz’ün bizzat çektiği kura çekiminde Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Mirze ve İŞKUR gözetmenleri hazır bulundu. Kura çekimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, Çalışma ve İş Kurumu’na müracaat eden 336 kişi arasından kura çekiminin yapıldığını belirterek Noter huzurunda 40 kişinin belirlendiğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda toplum yararına çalışan personel için kura çekimi yapıldığını hatırlatan Başkan Asya, “Belediyemize tahsis edilen 40 kontenjan için toplamda 336 kişinin müracaatı vardı. Noter huzurunda çekilen kurada belediyemizin bünyesinde çalışmak üzere 40 kişi toplum yararına çalışmak üzere belirlenmiştir. Geçici olarak çalışacak arkadaşlardan park bahçe, temizlik işleri, fen işlerimizde değerlendirmek üzere istifade edeceğiz. Bu anlamda hükümetimize ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza şükranlarımızı iletiyoruz. 6 ay süre ile belediyemizin değişik kademelerinde çalışacak olan kardeşlerime de yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.