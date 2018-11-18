U17 Muş Şampiyonu Muratspor oldu

Muş'un Malazgirt ilçesinde oynanan 2017-2018 sezonu U17 Muş Şampiyonası Muş Muratspor oldu.

U17 kategorisinde Muş'ta yapılan müsabakalar sonunda 9 puan toplayan 1071 Malazgirtspor ve Muş Muratspor, Malazgirt Şehir Stadında karşılaştı. Final müsabakasında 3 - 0 üstünlük sağlayan Muş Muratspor şampiyon olurken, 1071 Malazgirtspor ise ikinci oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Muş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Kemal Türkan tarafından verildi. ASKF Başkanı Kemal Türkan, her iki takıma da başarılar dileyerek, “Spor ve kardeşliğin en güzel örneklerini yaşadık. İki ezeli takımız ne kadarda bir birlerine rakip olsalar da, Malazgirt ilçemizde fair play üst düzeydeydi. Ben ayrıca takımını yenilmelerine rağmen destekleyen Malazgirtspor Kulübü taraftarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Kaddafi Türeli ise, her iki takım oyuncularına gösterdikleri başarılardan dolayı teşekkür etti. Türeli, “U17 kategorisinde şampiyon olan Muş Muratspor Kulübüne başarılar diliyorum. Bugün ilçemizde çok centilmence bir müsabaka izledik. Bizleri yalnız bırakmayan taraftarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Verdikleri destekle bizim buralara kadar gelmemize vesile olan, destek veren İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Emre Yalçın'a, bizlere tribünden destek veren AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz ve yönetimine, MHP İlçe Başkanı Yıldırım Tutar'a, Türk Yeşilay Cemiyetine, sponsorumuz Sarıyıldız İnşaat Firması sahibi Ayhan Sarıyıldız'a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.