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07 Temmuz 2018 11:58

Uğur böcekleri kartpostallık görüntü oluşturdu

Muş’ta yüksek kesimlerde sıklıkla görülmeye başlayan yüz binlerce uğur böceği, kartpostallık görüntü oluşturuyor.

Uğur böcekleri kartpostallık görüntü oluşturdu

07 Temmuz 2018 11:58


Muş’un Üçevler ve Çavuştepe Bölgesi’nde yaylalarda doğal görüntüler oluşturan uğur böcekleri, görenleri şaşırtıyor. Doğa ile bütünleşen uğur böcekleri, uçuşmaları sırasında havada toz bulutu şekli oluşturuyor.


Hafta sonunu yüksek kesimlerde piknik yaparak geçiren ve ilk defa bu kadar çok uğur böceği gördüğünü ifade eden Erkan Acar isimli vatandaş, "Kurtik Dağı’nda çok güzel bir atmosfer, çok güzel bir hava var. Kuş sesleri, keklik seslerine karışmış. Temmuz ayının başları olmasına rağmen yerde kar var. Karların üzerinde uğur böcekleri var. 1965 doğumluyum fakat bunca yaşımda bu kadar uğur böceğini bir arada görmemiştim. Havalandıkları zaman sanki toz bulutu oluşturuyorlar gökyüzünde. Muhteşem bir görüntü oluşturuyorlar" dedi.




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