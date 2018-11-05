Üniversite öğrencileri şehitler adına fidan dikti

Muş'ta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında barınan öğrenciler, “KYK Ormanlarına” şehitler adına fidan dikimi yaptı.

KYK Muş İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan üniversite öğrencileri, şehitler için bir araya gelerek bin 564 fidanı toprakla buluşturdu. Güzeltepe Kayak Merkezi alanına getirilen fidanlar, burada öğrencilere dağıtıldı. Fidanlarını alan yüzlerce öğrenci, Müştak Baba Kız Öğrenci Yurduna yakın bir alana kurulan ‘KYK Ormanları'na yürüyerek fidanlarını burada toprakla buluşturdu. Her fidana isim veren öğrenciler, ‘Her öğrencimiz için bir fidan' sloganı ile şehitlerin adını da fidanların üzerine astı.

Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan KYK Muş İl Müdürü Emrullah Güler, öğrencilerin bin 564 fidanı toprakla buluşturduğunu söyledi. Katılımın çok yüksek olmasının sevindirici bir durum olduğunu ifade eden Güler, “Bugün burada çok sayıda öğrencimizle ve hatta ‘Her öğrencimiz için bir fidan' sloganıyla bin 564 fidanı toprakla buluşturuyoruz. Yine aynı zamanda bütün şehitlerimiz adına fidanlar diktik. Burada çok güzel bir organizasyona imza atmaktayız. Biz, bundan gurur ve onur duyuyoruz. Öğrencilerimizdeki hassasiyeti gördükçe, bu bize hem ümit veriyor hem de onurlandırıyor. Nitekim bölgemizde fazlaca ormanlık alan yok, yeşillik anlamında zayıf bir bölge. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü arasındaki protokol gereği Muş'ta da eş zamanlı olarak fidan dikmekteyiz. Öğrencilerimiz fidan dikerken çok mutlular ve kendileriyle de gurur duyuyorlar. Nitekim isimliklerini de diktikleri fidanların üzerine asıyorlar ve kendileri için hatıra olarak kalıyor” dedi.

“Şehitlerimizin ruhu şad olsun”

Öğrencilerden Özge Alataş da, güzel bir etkinlik yaptıklarını hatırlatarak, “KYK ormanları adına fidan ekimi yapıyoruz. Başta şehitlerimizin ruhu şad olsun. Her fidanın başına şehitlerimizin adını yazıyoruz. Bu ağaçlar sonuna kadar bize şehitlerimizi hatırlatacak. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Her gün buraya gelip fidanlarımızı sulamayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrenci Hivdar Demir ise, “Ağaçlarımızı diktik ve her bir ağacımıza bir şehidimizin ismini yazdık. Sadece dikip gitmeyeceğiz, bunları sulayacağız ve ara ara gelip bakacağız, bakımlarını yapacağız. Fidanlarımız gayet güzel” diye konuştu.

Yapılan fidan dikiminin ardından ağaçlarını sulayan öğrencilere KYK İl Müdürlüğü tarafından ekmek arası köfte ve ayran ikramı yapıldı.