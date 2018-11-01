Üniversite öğrencilerinden köy okuluna kırtasiye desteği

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) bünyesinde faaliyet yürüten Üniversiteli Aktif Gençler Öğrenci Topluluğu, kent merkezine bağlı Yelalan Köyü İlkokulunu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında minik köy okulu öğrencileriyle bir araya gelen topluluk üyeleri, beraberlerinde getirdikleri çeşitli kırtasiye malzemelerini dağıtarak, onların yüzlerini güldürdü.

Öğrencilere dağıtımı yapılan kırtasiye malzemelerinin yanı sıra topluluk üyeleri, öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayıp, yüzlerine figürler çizerek birlikte keyifli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Gerçekleştirilen ziyaret ve yardım çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Üniversiteli Aktif Gençler Öğrenci Topluluğu üyelerinden İsmail Özkan, “Muş Alparslan Üniversitesi Üniversiteli Aktif Gençler Topluluğu olarak her yıl düzenli olarak kış aylarının başında ve yaz aylarında köy okullarına çeşitli yardımlarımız oluyor. Bu yılki yardımlarımıza kırtasiye malzemeleri ile başladık. Yelalan köyündeki öğrencilere kırtasiye yardımında bulunduk, daha sonra bot ve mont kampanyamız da başlayacak” şeklinde konuştu.