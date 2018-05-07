Üniversite öğrencisinden örnek davranış

sınıf öğrencisi Rabia Erkayıran, ‘Topluma Hizmet’ dersi kapsamında devletten aldığı bursla köy okuluna kütüphane kurdu.

MŞÜ’de eğitim gören matematik bölümü 3. sınıf öğrencisi Rabia Erkayıran, "Bir Kitap Bin Umut" projesi ile örnek olacak bir çalışmaya imza attı. Proje kapsamında İl Halk Kütüphanesi, STK ve bazı vakıflardan destek alan ve devletten aldığı bursla Hasköy ilçesine bağlı Umurca İlkokuluna kütüphane kuran Erkayıran, topladığı kitaplarla öğrencilerin gönlünde taht kurdu. Kütüphane kurulumunda kendisine yardımcı olan öğrencileri de unutmayan Erkayıran, beraberinde getirdiği kek ve meyve sularını da dağıtmayı ihmal etmedi.

“Bu mutluluğunu ifade etmek imkansız gibi bir durum”

Proje hakkında bilgi veren Erkayıran, özellikle merkeze en uzak köylerden bir okul seçmek istediğini söyledi. Kütüphane kurmak için daha önceden bir araştırma yaptığını kaydeden Erkayıran, "Geleceğin teminatı olan öğrencilerimize bir nebzede olsa destek olmak amacıyla bir kütüphane kurmaya karar verdim. Hasköy ilçemize bağlı olan ve merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan bu şirin okulda kütüphane oluşturmanın mutluluğunu ifade etmek imkansız gibi bir durum. Kütüphane kurma fikri bende ilk oluşturduğu zaman biraz tereddüde düştüm. İlk önce kitap bulmaya daha sonra ise masa, raf, sandalye ve bir takım araç gereç bulabilmek için harekete geçtim. İlk önce Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Muş Şube Başkanlığı ve Köyleri Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği (Köy-Gel-Der) Başkanıyla iletişime geçtim. Sağ olsun vakıf ve dernek başkanlarımız bu konuda bana yardımcı olacaklarını ifade ettiler” dedi.

Daha sonra İl Halk Kütüphanesi Müdürü Tarık Çoban ile görüşüp bir takım araç gereçte yardımcı olmalarını istediğini de dile getiren Erkayıran, “Aldığımız bir takım desteklerle kütüphaneyi kurmak için yola çıktık ve bugün de kütüphanemizi tamamıyla hazır bir duruma getirdik. Şu anda kütüphanemiz ilkokul öğrencilerine hizmet verecek bir durumda. Çok sayıda hikaye kitabını raflara dizmiş bulunmaktayım. Her öğrencimize hitap edecek kitapları buraya bıraktım. İnşallah geleceğimizin teminatı olan bu öğrenci kardeşlerimiz, ‘Bir Kitap Bin Umut’ projesi sayesinde okumayı bir alışkanlık haline getirir. Okuma oranımıza bakıldığı zaman aşağı seviyelerde olduğumuzu fark ediyoruz. Bu proje ile umarım öğrenciler artık diledikleri gibi kitaplarını rahat bir şekilde okuyabileceklerdir" diye konuştu.

"Devletten aldığım burs ile kütüphane kurdum"

Devletten aldığı bursun da katkısıyla böyle bir projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını anımsatan Erkayıran, "Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Müştak Baba Kız Öğrenci Yurdunda barınıyorum. Devletten aldığım burs sayesinde küçükte olsa böyle bir projeyi hayata geçirmek, öğrencilerin mutluluğuna ortak olmak hiçbir maddiyatla ölçülemez. İnşallah bu proje öğrencilere de olumlu yönde örneklik teşkil eder ve ileride onların da üniversite hayatında sosyal sorumluluk projesi kapsamında projeler hazırlamalarına vesile olur. Bu duygu ve düşüncelerle projemde yardımlarını esirgemeyen başta İl Halk Kütüphanesi Müdürü Tarık Çoban’a, Hasköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel’e, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Muş Şube Başkanı Emrullah Aktaş’a, Köy-Gel-Der Başkanı Murat Çaldır’a ve Hasköy Okullar Pazarı Kırtasiye sahibi Ferhat Elçi’ye teşekkür ederim" şeklinde konuştu.